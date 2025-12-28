Forza Italia celebra la discesa in campo | il 23 gennaio evento a Napoli

Il 23 gennaio, Forza Italia ricorda i 32 anni dalla discesa in campo di Silvio Berlusconi, con eventi organizzati a Napoli, Roma e Milano. Questa occasione intende sottolineare il percorso e i valori del partito nel corso degli anni, attraverso iniziative che coinvolgono le diverse città italiane. Un momento di riflessione e di impegno per il futuro politico di Forza Italia.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il prossimo 23 gennaio Forza Italia celebrerà il 32° anniversario della discesa in politica di Silvio Berlusconi con una serie di iniziative in programma a Napoli, Roma e Milano. Tre città simbolo per ribadire l'identità e i valori fondanti del partito azzurro. Per la Campania e il Sud Italia, l'appuntamento è fissato a Napoli, presso il Grand Hotel Vesuvio, in via Partenope 45, con inizio alle ore 17.00. Un evento particolarmente sentito all'interno del partito, che riunirà sostenitori e rappresentanti di Forza Italia. « Tre giorni, tre città. Un solo messaggio: i nostri valori », si legge nella nota pubblicata sulla pagina Facebook ufficiale del partito.

Tre giorni, tre città. Un solo messaggio: i nostri valori. A 32 anni dalla discesa in campo di Silvio Berlusconi, Forza Italia è ancora qui. In prima linea. Per la giustizia, per la solidarietà, per la crescita. Per la Libertà. x.com

