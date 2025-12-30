LIVE Conegliano-Bergamo 1-1 Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA | le Pantere vincono 25-21 il secondo set! Che partita di Haak!

Segui la diretta della partita di volley femminile tra Conegliano e Bergamo, valida per la Coppa Italia 2026. Il match si è concluso con un punteggio di 1-1, dopo il secondo set vinto dalle Pantere 25-21. Restate aggiornati per ulteriori dettagli e risultati in tempo reale, inclusa la sfida tra Novara e Milano in programma dalle 20.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI NOVARA-MILANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.00 25-21 SECONDO SET A CONEGLIANO!! Quattro punti degli ultimi cinque messi a segno dalle Pantere li ha messi a segno Haak! Parallela perfetta della svedese, tutto da rifare per Bergamo! 24-21 Primo tempo di Meli! Non difende De Gennaro. 24-20 Fast perfetta di Chirichella! 23-20 La svedese esagera dai nove metri e non trova il campo al servizio. 23-19 Terzo punto in fila di Haak! 22-19 Diagonale potente di Mosser! 22-18 Ancora Haak, con la parallela! 21-18 Errore di Gabi al servizio, Bergamo resta lì! 21-17 Primo punto del secondo set per Haak! Ottima diagonale della svedese. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Conegliano-Bergamo 1-1, Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA: le Pantere vincono 25-21 il secondo set! Che partita di Haak! Leggi anche: LIVE Conegliano-Bergamo 0-1, Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA: le Pantere cercano la reazione giusta nel secondo set! 8-4 Leggi anche: LIVE Conegliano-Busto Arsizio 2-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le Pantere vincono 25-15 un facile secondo set! Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. LIVE Conegliano-Bergamo, Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA: quarto di finale in gara secca; Numia Vero Volley Milano - Prosecco Doc Imoco Conegliano in Diretta Streaming | IT; Cuneo Granda Volley - Prosecco Doc Imoco Conegliano in Diretta Streaming | IT; Dove vedere in tv Conegliano-Bergamo, Coppa Italia volley femminile 2026: orario, programma, streaming. LIVE Conegliano-Bergamo 1-1, Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA: le Pantere vincono 25-21 il secondo set! Che partita di Haak! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI NOVARA- oasport.it

LIVE Conegliano-San Giovanni in Marigliano 3-0, A1 volley femminile in DIRETTA: successo con qualche patema per le venete - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI VALLEFOGLIA- oasport.it

Bergamo parte forte poi Conegliano rimonta e vince - Nell'anticipo della 7a giornata, Bergamo mette alla frusta la Prosecco Doc Conegliano, vince con grande autorevolezza il primo set, ma poi si arrende al ritorno ed alla maggiore caratura ... corrieredellosport.it

Conegliano ?? vs. Dentil Praia ?? - Pool Play | Club World Championships 2025 | Highlights

TIME ZONE MATCHDAY! Ecco tutti gli orari in giro per il mondo per il match Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano vs Volley Bergamo First serve: 20:00 ora italiana #ImocoVolley #Gameday #proseccodoc #AntonioCarraro - facebook.com facebook

GAMEDAY Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano vs Volley Bergamo Quarti di Finale - Coppa Italia Frecciarossa Ore 20:00 Palaverde – Villorba Diretta su VBTV (a pagamento) @palaverde_cafe aperto dalle 18:30 #ImocoVolley #G x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.