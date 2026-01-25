Fioraio aggredito e rapinato | la banda fugge con il bottino

Un fioraio di Bologna è stato vittima di un'aggressione e di una rapina da parte di un gruppo di persone che, sotto mentite spoglie, si sono introdotte nel negozio. La banda ha successivamente fuggito con il bottino, lasciando dietro di sé un episodio che ha suscitato preoccupazione nella comunità locale. Le forze dell'ordine stanno indagando per identificare i responsabili e chiarire i dettagli dell’accaduto.

Bologna, 25 gennaio 2026 – Sono entrati come normalissimi clienti, ma nascondevano ben peggiori intenzioni. Sabato pomeriggio, in un momento di poco afflusso nel negozio di piante e fiori all’angolo tra via Marconi e via del Porto, zona centralissima, i tre avventori hanno messo in atto il loro piano criminale. Inizialmente la donna con uno dei due uomini hanno attirato l’attenzione del titolare del negozio chiedendo informazioni su alcune piante, poi il terzo si è messo all’opera per rubare i soldi della cassa. Il fioraio ha reagito e i malviventi lo hanno aggredito. Il fioraio, però, si è accorto della situazione poco chiara e ha reagito prontamente impedendo al trio di acciuffare il bottino in contanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Argomenti discussi: Fioraio aggredito e rapinato per 70 euro. Le indagini sono dei carabinieri.

