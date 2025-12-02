Esplosione nella notte a Volvera | banda di ladri fa saltare il bancomat e fugge col bottino

Nella notte di oggi, martedì 2 dicembre 2025, i residenti nel centro di Volvera sono stati svegliati da un'esplosione. A saltare in aria è stato il dispositivo bancomat della filiale dell'Unicredit di via Airasca. Quando i carabinieri della compagnia di Pinerolo sono arrivati per i rilievi hanno. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

