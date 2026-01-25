federico barocci vera superstar le incisioni lo avvicinavano al popolo

Federico Barocci, artista di grande talento, si distinse anche per le sue incisioni, che avvicinavano l’opera d’arte al pubblico più ampio. La mostra del 2024 a Palazzo Ducale ha confermato il suo ruolo di protagonista nel panorama artistico, riscuotendo un notevole interesse. La sua capacità di comunicare con il pubblico rimane un elemento distintivo della sua figura, evidenziando come il suo talento abbia attraversato i secoli.

di Giovanni Volponi Barocci fenomeno di massa: un tempo come oggi. Se la mostra dedicata al pittore urbinate svoltasi nel 2024 a Palazzo Ducale ha ottenuto uno straordinario successo di pubblico, ciò non deve stupire. Federico Barocci fu da sempre un pittore popolare, nel senso che il popolo lo conosceva e apprezzava bene. Piaceva ai committenti danarosi, sì, ma anche ai meno abbienti. "Ma come?", viene da chiedersi se nei secoli addietro non c’erano fotografie, poster né tantomeno le immagini trasmesse tramite gli smartphone. Semplice: con le incisioni di traduzione. In parole povere: i suoi dipinti venivano fin da subito riprodotti in piccolo tramite incisioni e stampate in tantissime copie, per essere vendute e diffuse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Federico Barocci (c.1535-1612). "Madonna del Popolo". Óleo sobre lienzo de 1579. Galería de los Uffizi, Florencia (Italia). facebook