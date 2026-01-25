Famosissimo cantante di Sanremo rivela la pessima esperienza a Belve | Fagnani mi ha tagliato tensione in studio

Un noto cantante di Sanremo rivela dettagli inediti sulla sua esperienza a Belve, svelando tensioni e parole tagliate durante l’intervista. L’artista ripercorre gli episodi che hanno segnato quell’occasione, offrendo una prospettiva autentica e senza filtri su quanto accaduto dietro le quinte. Un racconto che mette in luce le dinamiche di un’intervista televisiva ormai lontana nel tempo, ma ancora oggetto di discussione.

A distanza di anni, un famosissimo cantante di Sanremo torna su una discussa intervista televisiva e racconta cosa accadde davvero dietro le quinte di Belve: parole tagliate, tensione in studio e vecchie ferite mai del tutto rimarginate. Scopriamo chi è il big che ha deciso di togliersi qualche sassolino dalle scarpe! Leggi anche: «Belve è disperazione allo stato puro»: personaggio famoso distrugge Francesca Fagnani e il suo programma Sta per tornare sul palco più osservato d’Italia e, nel frattempo, sceglie di guardarsi indietro senza filtri. Tra musica, politica e televisione, un famosissimo cantante di Sanrem o nonchè artista amatissimo dal pubblico ha deciso di raccontare una delle esperienze più controverse della sua carriera televisiva: un’intervista a Belve che, a distanza di anni, continua a far parlare per i toni accesi e per una chiusura rimasta indigesta. 🔗 Leggi su Donnapop.it

J-Ax, la verità sull'intervista a Belve (dopo anni): "Fagnani mi ha tagliato". Poi le parole su Fedez e SchleinJ-Ax torna a parlare dopo anni dell’intervista a Belve, rivelando di essere stato tagliato da Fagnani.

