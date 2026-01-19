J-Ax la verità sull' intervista a Belve dopo anni | Fagnani mi ha tagliato Poi le parole su Fedez e Schlein

J-Ax torna a parlare dopo anni dell’intervista a Belve, rivelando di essere stato tagliato da Fagnani. In questa occasione, il rapper commenta anche le sue relazioni con Fedez e Schlein, offrendo uno sguardo diretto e autentico sui suoi rapporti più recenti. Con il Festival di Sanremo all’orizzonte, J-Ax si prepara a confrontarsi con il pubblico, mantenendo uno stile sobrio e diretto.

