J-Ax la verità sull' intervista a Belve dopo anni | Fagnani mi ha tagliato Poi le parole su Fedez e Schlein
J-Ax torna a parlare dopo anni dell’intervista a Belve, rivelando di essere stato tagliato da Fagnani. In questa occasione, il rapper commenta anche le sue relazioni con Fedez e Schlein, offrendo uno sguardo diretto e autentico sui suoi rapporti più recenti. Con il Festival di Sanremo all’orizzonte, J-Ax si prepara a confrontarsi con il pubblico, mantenendo uno stile sobrio e diretto.
Sta scaldando i motori in vista del Festival di Sanremo e intanto, con la sincerità che lo contraddistingue, si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Lui è J-Ax, nome d'arte di Alessandro Aleotti. In un'intervista rilasciata a La Repubblica, il cantautore ha parlato di: Francesca Fagnani, Elly.🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Belve, Francesca Fagnani omaggia Ornella Vanoni: "Ti siamo tutti debitori". Poi le parole della cantante
Leggi anche: Magnini a Belve: ‘Mi volevano distruggere’, poi svela la verità mai detta su Federica Pellegrini
Fred VanVleet e lo sfogo da 50.000$: la verità sull'espulsione Fred VanVleet svela ad All The Smoke il "contesto reale" della sua espulsione e della multa da record di 50.000$. Leggi su: - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.