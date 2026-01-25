Secondo alcune indiscrezioni, Sky potrebbe decidere di trasmettere

Secondo un'indiscrezione pare che Sky stia pensando di portare Falsissimo in tv: un'offerta con pro e contro per Fabrizio Corona Falsissimo è il format di Youtube di Fabrizio Corona, l’ex re dei paparazzi monetizza molto grazie a questo suo “programma” che l’ha portato nell’ultimo anno ad un grande successo. Corona usa questa piattaforma per fare rivelazioni e “inchieste scottanti“. Va inoltre sottolineato che il format in genere viene diviso in due parti: una gratuita destinata al grande pubblico e l’altra a pagamento, utilizzata da ha un abbonamento per ascoltare ed avere il materiale inedito proposto da Fabrizio su Falsissimo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Falsissimo sbarca su Sky?

FALSISSIMO EP 14 - PRIDE PARTE 1

