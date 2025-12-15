Campobasso sulla pista di pattinaggio risuona Faccetta nera Scoppia il caso poi arrivano le scuse | È partito inavvertitamente – Il video

Un video diffuso dal Quotidiano Molise mostra l'esecuzione inaspettata di “Faccetta nera” alla pista di pattinaggio di Campobasso, scatenando polemiche. La performance, avvenuta domenica in Piazza Vittorio Emanuele II, ha suscitato reazioni e scuse ufficiali, spiegate come un’azione involontaria. La vicenda ha aperto un dibattito sulla sensibilità e il contesto di tali esecuzioni pubbliche.

Non era Mariah Carey e nemmeno Bianco Natale. Un video, diffuso dal Quotidiano Molise, mostra l’esecuzione domenica, alla pista di pattinaggio sul ghiaccio di Piazza Vittorio Emanuele II a Campobasso del noto brano fascista “Faccetta nera”. Le immagini, girate tra l’altro davanti al municipio, sono rimbalzate sui social scatenando indignazione. Campobasso, Natale 2025. Davanti al Municipio, sulla pista di pattinaggio, risuona “Faccetta nera”, canto di propaganda del regime fascista durante la guerra coloniale in Etiopia. #matrice @QuotMolise @RoBenvenuto pic.twitter.com9MjKXcyjx2 — Alekos Prete (@AlekosPrete) December 15, 2025 Tutta colpa della playlist “canzoni italiane”. Open.online Risuona 'Faccetta nera' alla pista di pattinaggio di Campobasso, il Comune: Ci scusiamo Faccetta nera risuona sulla pista di pattinaggio, scandalo a Campobasso. «Non si tratta di casualità innocue né di scherzi spiritosi» - È da anni ormai una delle attrazioni più amate dai giovanissimi nel periodo natalizio. msn.com

Campobasso, sulla pista di pattinaggio risuona “Faccetta nera”. Scoppia il caso, poi arrivano le scuse: «È partito inavvertitamente» – Il video - Tutta colpa di una "ricerca" su un noto servizio di streaming musicale ... open.online

‘Faccetta nera’ risuona dagli altoparlanti sulla pista di pattinaggio allestita a Campobasso davanti al Municipio in occasione delle feste natalizie. È accaduto nel fine settimana mentre la pista (evento inserito nel cartellone natalizio promosso dall’amministrazio - facebook.com facebook

Campobasso, alla pista di pattinaggio parte 'Faccetta nera': è bufera. #lapresse #campobasso Guarda il video : x.com