Nel pomeriggio di domenica 25 gennaio, a Sesto al Reghena, si è verificata un'esplosione seguita da un incendio in una casa. Un uomo di 35 anni è rimasto gravemente ustionato, con le cause ritenute legate a una stufa a gas. L'intervento dei soccorritori è stato immediato, ma le condizioni dell'uomo sono critiche.

SESTO AL REGHENA (PORDENONE) - Esplosione e incendio in un'abitazione nel pomeriggio di domenica 25 gennaio a Sesto al Reghena. Il bilancio provvisorio è di un uomo gravemente ferito. L'episodio Secondo le prime informazioni disponibili una violenta esplosione è avvenuta in un'abitazione di via Piave, nelle campagne di Sesto al Reghena, poco prima delle 15. Successivamente si è sviluppato un incendio che si è propagato nell'appartamento al pianoterra di una bifamiliare. La causa sarebbe riconducibile a una stufa a gas, mentre le cause sono tutt'ora al vaglio. Si tratterebbe dunque di un incidente domestico. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Esplosione e incendio in casa, ustionato un 35enne: è gravissimo. La causa sarebbe una stufa a gas

