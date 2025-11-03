Incendio di una stufa in casa 67enne intossicata

Vigili del fuoco in azione nel pomeriggio del 3 novembre ad Alseno per l'incendio di una stufa a bioetanolo in un'abitazione. In casa vi era una 67enne che seppur intossicata dal molto fumo, è riuscita ad uscire e a mettersi in salvo. È stata portata direttamente nella camera iperbarica a Fidenza. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

