Il Giorno della Memoria è un momento di riflessione importante, e la Biblioteca di Quartiere Circolo

Nel Giorno della Memoria la rassegna stampa "Il Salotto in Biblioteca" organanizzata dalla Biblioteca di Quartiere Circolo "Il Fienile" ha in calendario un’altra anteprima che fa parte degli Incontri del nuovo anno. Martedì alle 16.30 ospite della rassegna sarà Enrico Vannucci( nella foto ) uno dei figli di Carlo Vannucci universalmente conosciuto come "Bocco", carrista e non solo carrista. Enrico Vannucci presenta il suo libro intitolato "Volevamo cambiare il mondo",edizioni L’Ancora Viareggio. Un romanzo da leggere che fa riflettere e che nonostante tutto accende una fiammella di speranza. Prefazione di Tommaso Lucchesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Enrico Vannucci. Il mondo visto dai sognatori

Enrico Montesano a Maschio Selvaggio: “Con Proietti nessuna rivalità” e su Zalone: “Bravo ma non ho visto i film”Enrico Montesano ha partecipato a Maschio Selvaggio, affrontando temi come il rapporto con Gigi Proietti, sottolineando l'assenza di rivalità tra loro.

Leggi anche: "Enrico Quattrini. Da Todi, nel mondo", un volume racconta l'artista e il suo lascito in Umbria

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Enrico Vannucci. Il mondo visto dai sognatori.

Enrico Vannucci. Il mondo visto dai sognatoriL’ex carrista del Carnevale presenta il libro al Fienile. Una storia che nasce da un’idea e accende i cuori. lanazione.it

Salve a tutti, grazie per l'accettazione, 2°/ 74 CCS Vannucci. facebook