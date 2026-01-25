Enrica Bonaccorti è stata ospite a Verissimo domenica 25 gennaio 2026, dove ha condiviso il suo percorso di lotta contro il tumore al pancreas, diagnosticato lo scorso estate. Durante l’intervista, l’autrice ha anche annunciato di aver ripreso la chemioterapia, offrendo uno sguardo sincero sulla sua situazione. La sua testimonianza rappresenta un momento di apertura e di riflessione sulla malattia e sulla forza di affrontarla con serenità.

Ospite di Verissimo nella puntata di domenica 25 gennaio 2026, Enrica Bonaccorti è tornata a parlare pubblicamente della sua battaglia contro il tumore al pancreas, diagnosticato la scorsa estate. Con grande sincerità, il volto storico della televisione italiana ha raccontato di aver dovuto riprendere la chemioterapia, dopo che il primo ciclo non ha prodotto i risultati sperati. “Speravo di stare meglio, invece ho ricominciato la chemio. A volte sto bene, altri giorni non sto bene. Bisogna andare avanti così”, ha spiegato in studio, ammettendo anche il disagio per l’attenzione mediatica che la circonda in questo momento delicato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Enrica Bonaccorti torna a Verissimo: “Ho ripreso la chemioterapia. Al mio funerale non voglio fiori”

Enrica Bonaccorti: “Speravo di stare meglio, invece ho ripreso la chemio. Al mio funerale non voglio fiori”Enrica Bonaccorti, ospite a Verissimo, ha condiviso il suo percorso di salute dopo la diagnosi di tumore al pancreas avvenuta l’estate scorsa.

“Ho fatto gli esami e il tumore al pancreas non si è ridotto. Speravo andasse meglio, invece ho ripreso a fare la chemioterapia”: così Enrica BonaccortiEnrica Bonaccorti è tornata a condividere il suo percorso di salute durante la puntata di “Verissimo” del 25 gennaio.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Malcom Pagani: Enrica Bonaccorti, che ha molto amato; Verissimo, domenica 25 gennaio: gli ospiti e le interviste di oggi; Alessandra Martines, la lotta della figlia contro il tumore: 'La paura era sempre presente'; Modena, al Laboratorio Aperto torna il percorso per creare startup.

Enrica Bonaccorti a Verissimo: «Le cure contro il tumore non sono andate bene, ho ripreso la chemioterapia»Nel salottino di Verissimo torna Enrica Bonaccorti, che sceglie ancora una volta di raccontarsi con grande lucidità e ... msn.com

Enrica Bonaccorti torna a Verissimo: Ho ripreso la chemioterapia. Al mio funerale non voglio fioriOspite di Verissimo nella puntata di domenica 25 gennaio 2026, Enrica Bonaccorti è tornata a parlare pubblicamente della sua battaglia contro il tumore al ... thesocialpost.it

Le parole di Enrica Bonaccorti emozionano, la dura lotta al tumore - facebook.com facebook