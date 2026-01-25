Endrick è irriconoscibile dopo il prestito al Lione | ha cambiato la stagione in tre partite

Dopo il prestito al Lione, Endrick si è distinto nelle prime tre partite, segnando la sua prima tripletta in Francia. Questa esperienza sta influenzando positivamente il percorso del giovane talento brasiliano, offrendo nuove opportunità di crescita e visibilità. Analizziamo come questa fase possa incidere sulla sua carriera e sui suoi sviluppi futuri nel calcio internazionale.

Alla sua terza partita con il Lione Endrick è riuscito a segnare la sua prima tripletta in Francia: come sta andando la carriera del brasiliano da quando ha lasciato il Real Madrid.🔗 Leggi su Fanpage.it

Il Real Madrid ha imposto una condizione per il prestito di Endrick: cosa dovrà fare il LioneIl Real Madrid ha stabilito una condizione precisa per il prestito di Endrick al Lione, che rischia di comportare costi elevati per il club francese.

Endrick in prestito al Lione porta vantaggi anche al Real: se gioca regolarmente, non verrà svalutato (As)Endrick, in prestito al Lione da gennaio, potrebbe beneficiare di maggiori opportunità di gioco, evitando una svalutazione delle sue quotazioni.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Endrick devastante con il Lione: quattro gol nelle prime tre partite, i dettagli dell'affare col Real MadridL'attaccante brasiliano classe 2006 ha avuto un grande impatto al Lione: oggi ha fatto una tripletta contro il Metz ... msn.com

Endrick: «Potrei scrivere un libro con tutto ciò che ho imparato da Ancelotti»Il 19enne brasiliano ad As: «Già sono stato con la Nazionale e la prossima volta sarò più bravo e maturo rispetto alla prima convocazione. Devo dimostrare di poter aiutare qualsiasi squadra». ilnapolista.it

PRIMA E DOPO Mackenzie Dern è una delle lottatrici più importanti della UFC, sia per il suo talento nell’ottagono sia per la sua bellezza. Ma dopo l’incontro contro Virna Jandiroba, in cui è uscita vincitrice, è rimasta con il volto praticamente irriconoscibile p - facebook.com facebook