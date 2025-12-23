Il Real Madrid ha imposto una condizione per il prestito di Endrick | cosa dovrà fare il Lione

Il Real Madrid ha stabilito una condizione precisa per il prestito di Endrick al Lione, che rischia di comportare costi elevati per il club francese. La clausola inserita nel contratto mira a tutelare i madrileni, e il Lione dovrà rispettare determinati parametri per evitare conseguenze economiche rilevanti. Questa scelta riflette l’approccio delle due società alla gestione dei trasferimenti e delle opportunità di crescita per il giovane talento.

Il Lione accoglie Endrick in prestito secco, ma il Real Madrid vuole evitare qualsiasi perdita di tempo: nel contratto c'è una clausola che potrebbe costare carissimo ai francesi.

