En-Nesyri fa arrabbiare la Juventus | ecco il ‘Mister X’ se salta l’affare | CM

En-Nesyri fa arrabbiare la Juventus | ecco il 'Mister X' se salta l'affare

Youssef En-Nesyri, attaccante marocchino, ha ancora in sospeso la decisione sulla possibile trattativa con la Juventus. Il giocatore non ha fornito una risposta definitiva, lasciando in stand-by l’affare. Intanto, il direttore sportivo Ottolini si è recato a Torino senza esiti concreti riguardo al trasferimento. La società valuta le alternative in attacco, mantenendo aperte diverse opzioni per rinforzare il reparto offensivo.

Il centravanti marocchino tentenna e non ha ancora dato una risposta ai bianconeri: le alternative in attacco per la Juventus Il Ds Ottolini torna a Torino (per il momento) senza Youssef El-Nesyri. L'attaccante marocchino, obiettivo numero uno per rinforzare l'attacco di Spalletti in questo mercato invernale, non ha ancora partorito una scelta definitiva sul proprio futuro. Youssef En-Nesyri, centravanti classe '97 (Ansa) – Calciomercato.it Questo nonostante un accordo di massima raggiunto con il Fenerbahce e l'ultimo via libera del presidente dei turchi alla cessione in prestito oneroso (circa 5 milioni) con diritto di riscatto (senza obbligo) fissato a 17-18 milioni di euro più bonus. Juventus, Moretto "En-Nesyri se salta Mateta"La Juventus valuta diverse opzioni per il reparto offensivo. Juventus, stop En-Nesyri: affare congelatoLa Juventus ha deciso di sospendere temporaneamente le trattative per Youssef En-Nesyri, interrompendo le attività di mercato relative all'attaccante.

