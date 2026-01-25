En-Nesyri alla Juve i bianconeri hanno fissato la deadline | se entro quella data non arrivare il sì si andrà su un profilo differente

La Juventus ha stabilito una scadenza per l'acquisto di En-Nesyri. Se entro il termine fissato non arriverà l'accordo, i bianconeri valuteranno altre opzioni. La società vuole definire la trattativa in tempi brevi per concentrare le proprie risorse su altre possibili mosse di mercato. Resta da capire se l'attaccante marocchino sarà il profilo giusto o se si dovrà cercare altrove.

En-Nesyri alla Juve, i bianconeri non hanno intenzione di attendere ancora troppo. Entro le prossime 48 ore la risposta definitiva del marocchino. Il mercato invernale della Juventus sta vivendo ore di frenesia assoluta, con l’attenzione dei media e dei tifosi catalizzata sulla possibile operazione per l’attacco. Tuttavia, quella che sembrava una trattativa in dirittura d’arrivo ha subito una brusca frenata. Alessandro Sugoni, dagli studi di Sky Sport, ha parlato della fase di stallo nella trattativa tra la Juventus e Youssef En-Nesyri, evidenziando come il passaggio del centravanti marocchino alla corte di Luciano Spalletti non sia affatto scontato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

En-Nesyri alla Juve, fissato un contatto tra i bianconeri e il Fenerbahce: ecco quando è previsto. Aggiornamenti importanti sulla trattativaÈ stato programmato un incontro tra la Juventus e il Fenerbahçe per discutere del trasferimento di En-Nesyri.

