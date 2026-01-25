L’effetto “Buen Camino” ha suscitato un crescente interesse verso i pellegrinaggi, portando numerose persone a intraprendere il cammino verso Santiago di Compostela. Il film, interpretato dall’attore aretino Checco Zalone, ha riscosso un notevole successo, consolidando il suo ruolo come uno dei più apprezzati nel panorama cinematografico italiano. Questa tendenza riflette un ritorno a percorsi di spiritualità e scoperta personale, sempre più diffusi tra il pubblico italiano.

Arezzo, 25 gennaio 2026 – Mentre continua la corsa di Checco Zalone al botteghino, il suo film Buen Camino si consolida come il più grande successo nella storia del cinema in Italia. A un mese dall’uscita avvenuta il giorno di Natale, il film ha superato 71 milioni di euro sorpassando anche Avatar nella classifica degli incassi complessivi in Italia. Oltre ai record, il film co-scritto e diretto da Gennaro Nunziante, ha anche acceso le luci sul cammino di Santigo di Compostela. Checco Zalone infatti veste i panni di un ricco erede vanitoso e superficiale, fidanzato con una modella. Deve la sua ricchezza ai 60 anni di lavoro del padre, al momento bloccato a letto per una malattia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Effetto “Buen Camino”. Il boom dei pellegrinaggi raccontati dal recordman aretino

