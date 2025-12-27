Boom per Zalone Buen Camino incassa 5,6 milioni
Esordio boom per Buen Camino, la nuova commedia con Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante che nel giorno di Natale traina il mercato cinematografico italiano e lo riporta a livelli che non si registravano dal 2011. Nel suo primo giorno di programmazione, giovedì 25 dicembre, il film ha incassato oltre 5,6 milioni di euro e raggiunto una quota del 78,8% del mercato: il box office ha superato i sette milioni di euro segnando un ritorno a livelli che non si registravano dal 2011, con un successo omogeneo dal Nord al Sud. Quanto a Checco Zalone, l’attore e regista realizza anche un suo record personale: nel 2016 Quo Vado, uscito l’1 gennaio aveva conquistato il 65,6% del mercato complessivo, e nel 2020 con Tolo Tolo, uscito sempre l’1 gennaio, il 75,7%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
