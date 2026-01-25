Ecco il settimanale Vanity Fair in abbinamento con il nostro giornale

A partire da martedì 27 gennaio, il nostro giornale si arricchisce di una collaborazione con Vanity Fair. I nostri lettori riceveranno in omaggio il settimanale, che si unisce alle pagine del quotidiano per offrire contenuti di qualità e approfondimenti. Questa iniziativa mira a fornire una lettura completa e accurata, mantenendo sempre uno stile sobrio e rispettoso delle aspettative di informazione.

Prosegue il progetto di collaborazione tra il nostro giornale e il settimanale Vanity Fair, che i nostri lettori riceveranno in omaggio martedì 27 gennaio con l’acquisto del quotidiano. Nel nuovo numero riflettori su Teyana Taylor. “Da ragazzina di Harlem dove, a soli 15 anni, insegnava a Beyoncé i passi di un balletto virale a stella di Hollywood, già in lizza per i premi più prestigiosi. Teyana Taylor non si ferma mai. Classe 1990, è una delle protagoniste dei Golden Globes 2026, che sono stati assegnati a Beverly Hills lo scorso 11 gennaio. Taylor ha portato a casa il Globe come Migliore attrice non protagonista, assegnatole per il suo ruolo in “Una battaglia dopo l’altra” di Paul Thomas Anderson, dove è Perfidia, donna che vive una vita frenetica a orchestrare attacchi ad alto rischio contro personaggi politici e dirigenti d’azienda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

