Vanity Fair in regalo con La Nazione Martedì l’abbinamento in edicola Copertina sull’ultimo film di Muccino

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue la collaborazione tra La Nazione e Vanity Fair, che i nostri lettori riceveranno in omaggio martedì 23 dicembre insieme al quotidiano. L’iniziativa offre l’opportunità di approfondire temi di attualità, cultura e stile, con un’attenzione particolare al panorama cinematografico. La copertina di questa settimana sarà dedicata all’ultimo film di Muccino, offrendo uno sguardo esclusivo e approfondimenti sull’opera.

Prosegue il progetto di collaborazione tra il nostro giornale e il settimanale Vanity Fair, che i nostri lettori riceveranno in omaggio martedì 23 dicembre con l’acquisto del quotidiano. Nel nuovo numero riflettori sul nuovo film di Gabriele Muccino, nelle sale dal 29 gennaio. “ Le cose non dette ”. E la domanda di fondo è questa: “Che cosa succederebbe alle vostre storie d’amore, alle vostre famiglie, alle vostre amicizie, se decideste di dire davvero (e fino in fondo) tutte le verità nascoste?”. Sono appunto “ Le cose non dette ” del titolo a far saltare il banco. Vanity propone una intervista al regista e ai protagonisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

