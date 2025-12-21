Eccellenza - Girone A | trasferta a Cerreto Guidi Il Castelnuovo recupera Quilici e Bartolomei
Oggi il Castelnuovo chiude il girone di andata con una trasferta a Cerreto Guidi, affrontando la Real, che arriva dopo la sconfitta di Viareggio. La squadra recupera Quilici e Bartolomei, pronti a contribuire alla partita.
Oggi il Castelnuovo termina il girone di andata in trasferta a Cerreto Guidi, contro la Real reduce dalla sconfitta di Viareggio. Una squadra sicuramente desiderosa di rifarsi e rimettersi in carreggiata per confermare la posizione di centroclassifica. Il Castelnuovo ha tre punti in più e ha la ferma intenzione di cancellare subito il ricordo dell’immeritata sconfitta interna di sette giorni fa con lo Zenith Prato. "Ci siamo allenati a dovere – commenta l’allenatore Gigi Grassi – e ho piena fiducia nei ragazzi che, anche domenica scorsa, per lunghi tratti, hanno gareggiato alla pari con la corazzata pratese, allenata da Simone Settesoldi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
