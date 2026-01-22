L’Ordine dei giornalisti della Puglia per Taranto | contributo per due aree destinate a bambini e ragazzi del quartiere Tamburi Il più inquinato d' Europa

L’Ordine dei giornalisti della Puglia ha sostenuto la creazione di due spazi dedicati a bambini e ragazzi nel quartiere Tamburi di Taranto, considerato il più inquinato d’Europa. Questo intervento mira a offrire ambienti sicuri e stimolanti, contribuendo al benessere dei giovani residenti in una zona fortemente colpita dall’inquinamento ambientale.

Di seguito un comunicato diffuso dall’Ordine dei giornalisti della Puglia: L’Ordine dei Giornalisti di Puglia ha contribuito alla realizzazione di due aree dedicate a bambini e ragazzi del quartiere Tamburi di Taranto, ritenuto il quartiere più inquinato d’Europa. Negli scorsi mesi l’Ordine ha deliberato la destinazione di alcune somme per l’allestimento di una piccola area giochi nel giardino della parrocchia Gesù Divin Lavoratore e di un’aula multimediale nella parrocchia Santissimi Angeli custodi, entrambe nel rione Tamburi. Sono nati così il “Giardino dei Girasoli”, un’area all’aperto dove i bimbi del quartiere potranno giocare con un’altalena, un gioco a molla, una casetta in legno e due pannelli sensoriali, il tutto con la sicurezza della pavimentazione antitrauma e l’aula “Carlo Acutis”, dedicata invece ai momenti di gioco, musica, formazione e catechismo, allestita con tavoli, sedie, un tv interattivo con impianto audio, mobili e tavolini. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

