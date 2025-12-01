Dritto e Rovescio Bignami travolge Majorino | Non lo accetto!

«Più di oggi, più di ieri, odio gli sbirri nei quartieri: è questo il mio motto!», spiega con un certo orgoglio Bally. Un padre racconta che suo figlio è stato pugnalato a Ravenna da un tunisino clandestino, «e in quanto clandestino non sarebbe dovuto essere qua». In studio un ragazzo rifiuta di condannare quel gesto, ammettendo di girare regolarmente con un coltello in tasca, «ma solo per difendermi». A Dritto e rovescio su Rete 4 emerge ancora una volta un desolante quadro di criminalità e degrado quotidiano. Ed è contro questo degrado che si scaglia Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Dritto e Rovescio, Bignami travolge Majorino: "Non lo accetto!"

Approfondisci con queste news

CUSCINO SARDO IMBOTTITO DISEGNO PISTOCCU GIALLO AL DRITTO E AL ROVESCIO CM 40 X 40 € 10.50 ? ? ? L' UNO - facebook.com Vai su Facebook

La mia intervista con Paolo Del Debbio a “Dritto e Rovescio”, su Rete 4 Vai su X

Dritto e Rovescio, le anticipazioni di giovedì 18 settembre: temi e ospiti. Dall'interista a Tajani tra Gaza e Ucraina all'uccisione di Kirk - Per chi non potrà seguirla in diretta, il programma sarà disponibile anche in streaming su Mediaset ... ilmessaggero.it scrive

Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Del Debbio fa il punto con Tajani sulle gravi crisi internazionali in corso. Tutti i temi della puntata - Dritto e Rovescio, ospiti stasera: si parlerà anche del clima di odio che avvelena la politica, non solo in Italia ma anche all'estero Oggi 18 settembre in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ... Da affaritaliani.it

“Un uomo incappucciato e armato di mazza chiodata si è accanito sull’auto con cui erano arrivati cronisti e operatori”: aggredita la troupe di “Dritto e Rovescio” - Paura per la troupe di “Dritto e Rovescio”, oggetto di un’aggressione verificatasi martedì 11 novembre mentre si trovava a Torino. Da ilfattoquotidiano.it