Dragon Ball tutte le novità dal Genki Dama Festival | tra nuovi anime remake e un gioco nel futuro

Il Genki Dama Festival, noto anche come Genkidamatsuri, ha portato diverse novità nel mondo di Dragon Ball. Durante l’evento sono stati annunciati nuovi anime, un remake e un futuro gioco dedicato. Queste novità testimoniano l’impegno continuo nella crescita e nell’aggiornamento dell’universo Dragon Ball, offrendo ai fan nuove opportunità di approfondimento e intrattenimento. Ecco una panoramica delle principali novità annunciate.

È arrivato il Genkidamatsuri - meglio noto come Genki Dama Festival - e quest'anno l'evento ha annunciato non una singola sorpresa, ma un pacchetto pensato per scuotere anime, manga e gaming. Il Dragon Ball Genki Dama Festival 2026 ha svelato diversi annunci tra cui spiccano l'adattamento anime dell'arco di Moro nella nuova serie Dragon Ball Super: Galactic Patrol, un remake dedicato a Beerus in uscita in autunno e il videogioco Age 1000 ambientato nel futuro. Dragon Ball Super torna con il Moro Arc Il primo grande annuncio ha strappato applausi: Dragon Ball Super tornerà sul piccolo schermo con l'attesissimo adattamento del Galactic Patrol Prisoner Arc, noto ai fan come Moro Arc.

