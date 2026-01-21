L’evento del 40° anniversario di Dragon Ball svelerà un nuovo gioco ed altre novità

Il 25 gennaio, Dragon Ball celebra il suo 40° anniversario con un evento speciale dedicato ai fan. Durante il Dragon Ball Genkidamatsuri, sarà possibile scoprire novità sul futuro della saga e conoscere un nuovo gioco in anteprima. L’evento, gratuito e accessibile sia dal vivo sia tramite livestream globale, rappresenta un’occasione per riflettere sul percorso della serie e sulle prossime tappe.

Il 25 gennaio, Dragon Ball festeggerà 40 anni con un evento speciale che promette annunci di peso. Dragon Ball Genkidamatsuri sarà una celebrazione gratuita, con pubblico dal vivo e livestream globale, pensata per fare il punto sul presente e soprattutto sul futuro della saga. L’appuntamento arriva in un momento delicato, segnato dalla scomparsa di Akira Toriyama, e assume quindi un valore simbolico oltre che informativo. Tra le conferme ufficiali spicca la presentazione di un nuovo videogioco. Ma non sarà l’unica sorpresa. IGN riporta che Dragon Ball Genkidamatsuri si svolgerà al Makuhari Messe, vicino Tokyo, la stessa area che ospita il Tokyo Game Show. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - L’evento del 40° anniversario di Dragon Ball svelerà un nuovo gioco ed “altre novità” Leggi anche: Lo strano caso del boicottaggio del primo Dragon Ball Store di Tokyo. Fan spiazzati dopo 40 anni d’attesa Leggi anche: Nuovo design di goku in dragon ball rischia di deludere i fan Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Cancro al seno under 40, una paziente su quattro sceglie di congelare gli ovociti; A Torino, dal 5 al 7 febbraio, Universi ludici: il gioco tra educazione e cultura; Beviamoci Sud: l'evento sui vini del Sud Italia a Roma; La notte dei 40, Doriangray ha festeggiato con Gabry Ponte. L'evento del 40° anniversario di Dragon Ball svelerà il futuro della serie, incluso un nuovo giocoIl 25 gennaio si terrà un evento per festeggiare il 40° anniversario della serie Dragon Ball. Si chiamerà Dragon Ball Genkidamatsuri e sarà un evento celebrativo gratuito trasmesso anche in livestream ... msn.com Presto si terrà l'evento per il 40° anniversario della serie Dragon Ball, in cui sarà svelato il futuro della serie, compreso un nuovo gioco. - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.