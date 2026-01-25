Durante la puntata di Domenica In del 25 gennaio, Bobby Solo ha condiviso di aver accusato un malore nella notte precedente, poco prima della messa in onda. L'artista ha riferito di aver avuto un problema di salute, sottolineando l'importanza di prendersi cura di sé in momenti delicati. La sua testimonianza ha suscitato attenzione tra i telespettatori e il pubblico presente in studio.

"Stanotte ho avuto un malore". Bobby Solo, ospite oggi domenica 25 gennaio, a Domenica In ha raccontato di aver avuto un problema di salute durante la notte, proprio prima di andare in onda nel programma di Rai 1 condotto da Mara Venier. Il cantautore ha spiegato che si trovava in albergo: "Ho avuto un forte raffreddore, non riuscivo a respirare. Non so respirare con la bocca e allora verso le 3 di notte sono andato sotto in reception". Di vitale importanza l'aiuto di una farmacia aperta, dove "mi hanno dato uno spray per la voce". Non è la prima volta che il cantante accusa problemi di salute. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Domenica In, malore per Bobby Solo prima della messa in onda

Bobby Solo, il malore prima di Domenica In: “Non riuscivo a respirare”Bobby Solo ha condiviso di aver avuto un malore durante la notte precedente la sua partecipazione a Domenica In.

"Non riuscivo a respirare": il malore di Bobby Solo prima di Domenica InDurante una puntata di Domenica In, Bobby Solo ha condiviso di aver vissuto un momento di paura a causa di un malore che lo ha colpito durante la notte, rendendo necessario il suo ricovero.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: San Colombano, malore fatale per un 54enne: lascia la moglie e un figlio piccolo; Dolore lancinante al ginocchio, si rivolge agli ospedali di Lodi e Piacenza: 54enne muore per arresto cardiaco; Bobby Solo, il malore prima di Domenica In: Non riuscivo a respirare; Tragedia nelle Case dei Puffi: 70enne trovato morto in atrio, probabile malore.

Bobby Solo a Domenica In dopo il malore: Non riuscivo a respirareBobby Solo ha raccontato nello studio di Domenica In di avere avuto un malore la sera prima della puntata: Non riuscivo a respirare ... dilei.it

Bobby Solo, il malore prima di Domenica In: Non riuscivo a respirareStanotte ho avuto un malore . Bobby Solo, ospite oggi domenica 25 gennaio, a Domenica In ha raccontato di aver avuto un problema di salute durante la notte, prima di andare in onda nel programma ... adnkronos.com

Era conosciuto in tutta la città e soprattutto era apprezzato come medico. Michele Castelli è scomparso domenica scorsa, all'età di 49 anni, secondo quanto si apprende a causa di un malore improvviso - facebook.com facebook

#Nebrodi: un malore improvviso lungo la Statale 116 riaccende l’attenzione sulla #guardiamedica nei piccoli centri montani Un racconto che mette in luce #fragilità e disagi ancora troppo spesso sottovalutati: x.com