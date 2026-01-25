Durante una puntata di Domenica In, Bobby Solo ha condiviso di aver vissuto un momento di paura a causa di un malore che lo ha colpito durante la notte, rendendo necessario il suo ricovero. L’artista ha spiegato come questa esperienza abbia influito sulla sua preparazione in vista del prossimo Festival di Sanremo, che si terrà al Teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio.

Nel corso di una puntata di Domenica In già proiettata verso il prossimo Festival di Sanremo, la cui 76esima edizione si terrà al Teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio, Bobby Solo ha raccontato alla padrona di casa Mara Venier di aver vissuto attimi di paura a causa di un malessere patito durante la notte scorsa. "Stanotte ho avuto un malore ", racconta il celebre cantautore romano. "Un forte raffreddore, ero in albergo e non riuscivo a respirare", precisa, "io non so proprio respirare con la bocca e allora alle 3.30 di notte sono andato sotto in reception". Fortunatamente, grazie all'aiuto ricevuto, è stato possibile riuscire a trovare una farmacia di turno: "Alla fine ne troviamo una aperta, e lì mi hanno dato uno spray per la voce", ricorda ancora. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Non riuscivo a respirare": il malore di Bobby Solo prima di Domenica In

Bobby Solo, il malore prima di Domenica In: “Non riuscivo a respirare”Bobby Solo ha condiviso di aver avuto un malore durante la notte precedente la sua partecipazione a Domenica In.

