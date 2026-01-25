Domenica a teatro tra Pratovecchio e Bibbiena offre un'occasione per famiglie e appassionati di assistere a spettacoli dedicati ai più piccoli. Alle ore 17, al Teatro degli Antei di Pratovecchio, prende il via la rassegna “Antei delle Meraviglie”, curata da Nata Teatro in collaborazione con il Comune di Pratovecchio-Stia. Un momento di cultura e divertimento adatto a tutte le età.

Una domenica a teatro per grandi e piccoli tra Pratovecchio e Bibbiena. Alle 17 si inizia al Teatro degli Antei di Pratovecchio con la rassegna rivolta ai più piccoli e alle loro famiglie “ Antei delle Meraviglie ” curata da Nata Teatro in collaborazione con il Comune di Pratovecchio-Stia. In scena “ Anima blu ” di Tam Teatro Musica, spettacolo ispirato ai quadri di Marc Chagall, dove immagini, musica e movimento si trasformano in una storia tutta da guardare e ascoltare. In scena prendono vita figure curiose, colori, forme e personaggi che sembrano usciti da un sogno: si parla di amore, di festa, di solitudine, di città e di circo, passando continuamente dalla realtà alla fantasia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Domenica a teatro tra Pratovecchio e Bibbiena

Tartufo con Michele Sinisi al teatro Antei di PratovecchioUn’imperdibile serata di teatro al teatro Antei di Pratovecchio, dove Michele Sinisi porta in scena la sua originale rielaborazione di Tartufo di Molière.

Leggi anche: Teatro Dovizi. La stagione di Bibbiena al via

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Domenica a teatro tra Pratovecchio e Bibbiena; Domenica di teatro per i più piccoli al Teatro del Parco e al Centro Candiani; Napoli, un weekend tra teatro, musica e grandi mostre: cosa fare in città da venerdì 23 a domenica 25 gennaio; Toni Servillo porta a Ferrara un viaggio tra Baudelaire, Dante e l'Antica Grecia.

Domenica a teatro tra Pratovecchio e BibbienaDoppio appuntamento per grandi e piccoli con Anima Blu, spettacolo ispirato ai quadri di Chagall, e La Mandragola ... lanazione.it

Domenica a teatro: otto storie per sognareDa Carpi a Sassuolo, il pomeriggio dei bambini è sul palco: tutti gli appuntamenti tra la Pimpa, i porcellini e i mostri ... ilrestodelcarlino.it

Domenica 25 Gennaio - Teatro Mariele Ventre - Sasso di Castalda (PZ) Stilnovoband Live facebook