Tartufo con Michele Sinisi al teatro Antei di Pratovecchio
Un’imperdibile serata di teatro al teatro Antei di Pratovecchio, dove Michele Sinisi porta in scena la sua originale rielaborazione di Tartufo di Molière. Appuntamento alle ore 21 del 19 dicembre 2025, per un appuntamento che promette emozioni e riflessioni, rivisitando uno dei capolavori della commedia classica.
Arezzo, 19 dicembre 2025 – Questa sera alle 21, dall’omonima commedia di Molière, arriva Tartufo nella rielaborazione drammaturgica di Michele Sinisi al teatro Antei di Pratovecchio. Personaggio nato come satira della borghesia secentesca francese, Tartufo è diventato un simbolo, il truffatore per antonomasia capace di attraversare ogni epoca, rimanendo sempre incredibilmente attuale. Michele Sinisi si confronta ancora una volta con un classico, muovendosi all’interno di una commedia che, dietro le sfumature farsesche, cela sotto pelle un lato oscuro, dato dall’ambiguità di un protagonista sinistro, misterioso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Tartufo, di Michele Sinisi - Dal 27 al 31 dicembre 2025 va in scena al Teatro Fontana di Milano (via Gian Antonio Boltraffio 21) lo spettacolo Tartufo, dall’omonima commedia di Molière, con la rielaborazione drammaturgica e la ... mentelocale.it
