Un’imperdibile serata di teatro al teatro Antei di Pratovecchio, dove Michele Sinisi porta in scena la sua originale rielaborazione di Tartufo di Molière. Appuntamento alle ore 21 del 19 dicembre 2025, per un appuntamento che promette emozioni e riflessioni, rivisitando uno dei capolavori della commedia classica.

© Lanazione.it - Tartufo con Michele Sinisi al teatro Antei di Pratovecchio

Arezzo, 19 dicembre 2025 – Questa sera alle 21, dall’omonima commedia di Molière, arriva Tartufo nella rielaborazione drammaturgica di Michele Sinisi al teatro Antei di Pratovecchio. Personaggio nato come satira della borghesia secentesca francese, Tartufo è diventato un simbolo, il truffatore per antonomasia capace di attraversare ogni epoca, rimanendo sempre incredibilmente attuale. Michele Sinisi si confronta ancora una volta con un classico, muovendosi all’interno di una commedia che, dietro le sfumature farsesche, cela sotto pelle un lato oscuro, dato dall’ambiguità di un protagonista sinistro, misterioso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Leggi anche: Al teatro Antei in scena “Tartufo”

Leggi anche: Al teatro degli Antei in scena Tartufo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Tartufo con Michele Sinisi al teatro Antei di Pratovecchio; Tartufo, di Michele Sinisi; “Tartufo” al Teatro Fontana di Milano – comunicato stampa; “Tartufo” torna in scena al Teatro Fontana: il classico di Molière per ridere delle nostre ipocrisie.

Tartufo con Michele Sinisi al teatro Antei di Pratovecchio - Arezzo, 19 dicembre 2025 – Questa sera alle 21, dall’omonima commedia di Molière, arriva Tartufo nella rielaborazione drammaturgica di Michele Sinisi al teatro Antei di Pratovecchio. lanazione.it