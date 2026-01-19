Diretta gol Serie A LIVE | Cremonese Verona 0-0 annullato gol a Giovane

Segui la diretta della 21ª giornata di Serie A con aggiornamenti in tempo reale su Cremonese-Verona, terminata 0-0 con un gol annullato a Giovane. La nostra cronaca offre sintesi, risultati, moviola e approfondimenti per ogni partita, permettendoti di restare aggiornato sull’andamento del campionato Enilive 20242025. Un’analisi obiettiva e dettagliata delle sfide più importanti della giornata.

