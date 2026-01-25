L’ex sindaco di Ferno, Filippo Gesualdi, è stato coinvolto in un procedimento giudiziario relativo a un’ipotesi di voto di scambio. La richiesta di condanna a dieci anni di carcere è stata avanzata dal pubblico ministero della Dda di Milano, Alessandra Cerreti. La vicenda si inserisce in un contesto di indagini sulla trasparenza delle attività elettorali e sulla gestione della rappresentanza pubblica.

Dieci anni di carcere: è la condanna chiesta dal pubblico ministero della Dda di Milano Alessandra Cerreti per l’ex sindaco di Ferno Filippo Gesualdi, imputato per voto di scambio. Una requisitoria durissima, quella di venerdì, che ha segnato uno dei momenti più delicati del processo. La pm ha ricostruito passo dopo passo l’inchiesta facendo leva su intercettazioni e atti investigativi, con una conclusione netta: per l’accusa sarebbero provate sia la promessa sia la disponibilità dell’ex primo cittadino a stringere un patto con esponenti della ’ndrangheta locale in cambio di voti. Non meno severe le richieste avanzate per gli altri imputati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Dieci anni all’ex sindaco di Ferno". Voto di scambio, la richiesta della Dda

Leggi anche: Voto di scambio, l’Irpinia nella rete dell’inchiesta Dda

Voto di scambio, consigliere regionale e sindaco indagati nel CasertanoNel Casertano, il consigliere regionale Giovanni Zannini di Forza Italia e il sindaco Pasquale Marrandino sono stati coinvolti in un’indagine per voto di scambio.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Processo all’ex sindaco di Ferno: Condannate Gesualdi a dieci anni. La difesa: Non poteva sapere; Dieci anni all’ex sindaco di Ferno. Voto di scambio, la richiesta della Dda; Marassi torna a Roma: gli Ex-Otago celebrano dieci anni all’Alcazar; Dieci anni dopo, Marassi suona ancora: gli Ex-Otago festeggiano in tour a Conversano.

Dieci anni all’ex sindaco di Ferno. Voto di scambio, la richiesta della DdaDieci anni di carcere: è la condanna chiesta dal pubblico ministero della Dda di Milano Alessandra Cerreti per l’ex sindaco di Ferno Filippo Gesualdi, imputato per voto di scambio. Una requisitoria du ... ilgiorno.it

Processo all’ex sindaco di Ferno: Condannate Gesualdi a dieci anni. La difesa: Non poteva sapereLa Pm della distrettuale antimafia Cerreti ha presentato la sua richiesta di pena, nel processo nato dalle dichiarazioni del pentito Emanuele De Castro. La difesa ha chiesto l'assoluzione ... varesenews.it

Dieci anni fa arrivava nella nostra clinica una cagnetta derelitta con lo sguardo spento , orrendamente deformata da un laccio che le stava oramai segando il collo . Aveva lo sguardo di chi ci chiedeva solo di morire, fame , dolore , tristezza parlavano nel suo s facebook

Dieci anni dal rapimento e dall'omicidio di Giulio Regeni, avvenuto al Cairo nel gennaio del 2016 per mano di quattro appartenenti ai servizi segreti egiziani. Ecco le principali tappe della vicenda. #ANSA x.com