Stasera al Teatro Comunale andrà in scena l’ "Otello" di Giusepe Verdi. Renata Tebaldi che interpreta la parte di Desdemona, presenta il suo personaggio. L’ultima presentazione dell’ Otello al Teatro Comunale di Firenze fu nel 1937. Quest’anno l’opera ha avuto la lieta sorte di essere scelta, insieme al Falstaff, a rappresentare questo festival internazionale che ha reso il Maggio Musicale Fiorentino particolarmente interessante. A me è stato affidato il ruolo di Desdemona, che ho accettato con entusiasmo perché è fra quelli da me prediletti. Questa preferenza deriva, credo, dal fatto che più passa il tempo e più Desdemona sembra una creatura irreale, ingenua e innamorata come poche è dato incontrare, non solo sulla scena, ma nella vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Desdemona creatura irreale: "Una figura che mi attira per il canto e la personalità. La sua vita più onirica che reale"

Leggi anche: Richard Gere racconta la sua vita in Spagna: “Ecco l’unica cosa che mi manca di New York”

Leggi anche: Cruz, che frecciata a Inzaghi! La sua convinzione dopo Inter Lazio: «Vedo una grande differenza col passato. Mi sa che prima non si faceva…»

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Desdemona creatura irreale: Una figura che mi attira per il canto e la personalità. La sua vita più onirica che reale.

Desdemona creatura irreale: Una figura che mi attira per il canto e la personalità. La sua vita più onirica che realeLa celebre soprano il 19 maggio 1955 scrive per La Nazione una riflessione sul personaggio. L’interpretazione non richiede uno speciale impegno: la vita della protagonista si svolge nel canto. . lanazione.it

NESSUNO LA SCEGLIE MAI… Buonasera a tutti, lei è Desdemona l’ospite nr 231 della nostra oasi La sua è una storia purtroppo molto comune. È stata abbandonata insieme ai suoi tre cuccioli Otello, Porzia e Amleto, loro sono stati tutti adottati, lei no. Succ facebook