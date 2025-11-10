Cruz che frecciata a Inzaghi! La sua convinzione dopo Inter Lazio | Vedo una grande differenza col passato Mi sa che prima non si faceva…
Inter News 24 Cruz, che frecciata a Inzaghi! La sua convinzione dopo Inter Lazio: le parole dell’ex attaccante nerazzurro sulla gestione dei cartellini. L’Inter ha dominato e vinto la sfida contro la Lazio, mostrando un pressing asfissiante fin dal primo minuto. Un aspetto chiave della nuova mentalità della Beneamata è la capacità di fermare le azioni avversarie anche con falli tattici, senza paura di subire un cartellino. Questa caratteristica, che non apparteneva all’Inter di Simone Inzaghi (spesso “terrorizzata” dal giallo che portava a sostituzioni automatiche), è stata sottolineata dall’ex attaccante Julio Cruz. 🔗 Leggi su Internews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Con 'The Long Loud Silence' degli Astaroth sta per arrivare la prima ristampa ufficiale di un grande classico dell'heavy metal italiano degli anni Ottanta Cruz Del Sur Music - facebook.com Vai su Facebook
Dimarco, frecciata a Inzaghi: «Uscivo sempre dopo un'ora, giocando 90 minuti la mia condizione migliora» - Una evidente frecciata al suo ex allenatore Simone Inzaghi che ... Da ilmessaggero.it
Pagina 3 | Dimarco, frecciata a Inzaghi in conferenza! Chivu difende l'Inter, rilancia Sommer e rimanda Bisseck - Sui miglioramenti della fase difensiva dell'Inter: "La pressione e la riaggressione fatta meglio anche sulle seconde palle. Riporta tuttosport.com
Capello contro Dimarco dopo la frecciata a Inzaghi: "Mancanza di rispetto verso chi entra al suo posto oltre che verso l'allenatore" - ”Questa la stilettata riservata da Federico Dimarco, esterno ... Lo riporta calciomercato.com