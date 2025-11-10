Cruz che frecciata a Inzaghi! La sua convinzione dopo Inter Lazio | Vedo una grande differenza col passato Mi sa che prima non si faceva…

Inter News 24 Cruz, che frecciata a Inzaghi! La sua convinzione dopo Inter Lazio: le parole dell’ex attaccante nerazzurro sulla gestione dei cartellini. L’Inter ha dominato e vinto la sfida contro la Lazio, mostrando un pressing asfissiante fin dal primo minuto. Un aspetto chiave della nuova mentalità della Beneamata è la capacità di fermare le azioni avversarie anche con falli tattici, senza paura di subire un cartellino. Questa caratteristica, che non apparteneva all’Inter di Simone Inzaghi (spesso “terrorizzata” dal giallo che portava a sostituzioni automatiche), è stata sottolineata dall’ex attaccante Julio Cruz. 🔗 Leggi su Internews24.com

