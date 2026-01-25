Delude Blanco bravo Masini esaltante Cosmo Senza parole per Sara Tommasi Le recensioni

Le recensioni della settimana analizzano il panorama discografico italiano, evidenziando il ritorno di Blanco e il riscontro positivo di Cosmo, mentre Masini si distingue come artista competente. Sara Tommasi, invece, lascia senza parole. Questo nuovo ciclo di uscite offre spunti di riflessione sui trend attuali e sulle evoluzioni del nostro panorama musicale.

Nuovo weekend, nuovo giro sulla giostra della discografia italiana. La notizia della settimana è naturalmente il ritorno di Blanco, anche se non è certamente il suo pezzo più azzeccato. Chi invece fa proprio centro è Cosmo, ma anche Marco Masini non delude le aspettative, così come Bresh, Roy Paci e Francesco Baccini. A sorpresa bene anche il nuovo pezzo di Benji & Fede, sicuramente il migliore della loro carriera e, a proposito di coppie, ci sono piaciuti moltissimo anche i nuovi singoli di Claver Gold con Dargen D'Amico e di Patrizia Laquidara con Giulia Mei. Niente sorprese né particolari delusioni ascoltando i brani di Capo Plaza e di Rvssian (feat.

