Da Fedez-Masini a Patty Bravo Conti svela i trenta big di Sanremo

Il direttore artistico del Festival di Sanremo, Carlo Conti, ha rivelato al Tg1 delle 13.30 quali saranno i Big in gara alla edizione numero 76. "Anche la 76ª edizione del Festival parte con le carte in regola per rappresentare un'importante parte della vastissima produzione musicale italiana, con significativi esordi e con artisti che tornano a calcare il palco dell'Ariston”, ha detto il presentatore. Ecco la lista dei 30 Big in gara. Tommaso Paradiso Chiello Serena Brancale Fulminacci Ditonellapiaga Fedez & Masini Leo Gassmann Sayf Arisa Tredici Pietro Sal Da Vinci Samurai Jay Malika Ayane Luchè Raf Bambole di pezza Ermal Meta Nayt Elettra Lamborghini Michele Bravi J-Ax Enrico Nigiotti Maria Antonietta & Colombre Francesco Renga Mara Sattei LDA & Aka 7even Dargen D'Amico Levante Eddie Brock Patty Pravo Nel corso della serata del 14 dicembre di “Sarà Sanremo”, in onda su Rai 1 in diretta dal Casinò di Sanremo, Conti svelerà i titoli dei brani dei 30 Big in gara al prossimo Festival. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Da Fedez-Masini a Patty Bravo, Conti svela i trenta big di Sanremo

News recenti che potrebbero piacerti

Una lista senza pretese #Sanremo2026 Emma Elodie e Rkomi Alfa Antonacci Arisa Malika Fedez e Masini Subsonica Luchè Settembre Elisa Blanco A Mango P Pravo Nada Fulminacci Diodato La Rappresentante di Lista M Pezzali E Meta Rancore Madame Vai su X

Sanremo 2026 Nel cast sicuramente ci sarà questa coppia formata da Fedez e Marco Masini, non nuova a dire il vero infatti nel 2025 li ricorderete insieme nella serata delle cover dove i due cantarono una versione rivisitata di "Bella stronza" - facebook.com Vai su Facebook

Lista big Sanremo 2026, cantanti in gara: Fedez e Masini, Tommaso Paradiso e Patty Pravo - 30 la lista dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2026, tra conferme e sorprese inattese. msn.com scrive

Sanremo 2026, Carlo Conti fa i nomi: da Fedez e Masini a Patty Pravo: ecco i 30 Big del prossimo Festival - Carlo Conti, conduttore e direttore artistico della 76esima edizione del Festival di Sanremo, ospite del Tg1, ha fatto i ... Scrive gazzettadelsud.it

Marco Masini a Domenica In, l’intervento a sorpresa di Fedez: “Non ci siamo visti dopo Sanremo, ti sono grato” - Tra i momenti più attesi dell'ultimo Festival di Sanremo c'è stato certamente quello dell'esibizione di Fedez e Marco Masini, in coppia nella serata cover sulle note di Bella Stronza. Da fanpage.it