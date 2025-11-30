Da Fedez-Masini a Patty Bravo Conti svela i trenta big di Sanremo

Iltempo.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il direttore artistico del Festival di Sanremo, Carlo Conti, ha rivelato al Tg1 delle 13.30 quali saranno i Big in gara alla edizione numero 76.  "Anche la 76ª edizione del Festival parte con le carte in regola per rappresentare un'importante parte della vastissima produzione musicale italiana, con significativi esordi e con artisti che tornano a calcare il palco dell'Ariston”, ha detto il presentatore. Ecco la lista dei 30 Big in gara. Tommaso Paradiso Chiello  Serena Brancale  Fulminacci  Ditonellapiaga  Fedez & Masini  Leo Gassmann  Sayf  Arisa  Tredici Pietro  Sal Da Vinci  Samurai Jay  Malika Ayane  Luchè  Raf  Bambole di pezza  Ermal Meta  Nayt  Elettra Lamborghini  Michele Bravi  J-Ax  Enrico Nigiotti  Maria Antonietta & Colombre  Francesco Renga  Mara Sattei  LDA & Aka 7even  Dargen D'Amico   Levante  Eddie Brock  Patty Pravo Nel corso della serata del 14 dicembre di “Sarà Sanremo”, in onda su Rai 1 in diretta dal Casinò di Sanremo, Conti svelerà i titoli dei brani dei 30 Big in gara al prossimo Festival. 🔗 Leggi su Iltempo.it

da fedez masini a patty bravo conti svela i trenta big di sanremo

© Iltempo.it - Da Fedez-Masini a Patty Bravo, Conti svela i trenta big di Sanremo

News recenti che potrebbero piacerti

fedez masini patty bravoLista big Sanremo 2026, cantanti in gara: Fedez e Masini, Tommaso Paradiso e Patty Pravo - 30 la lista dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2026, tra conferme e sorprese inattese. msn.com scrive

fedez masini patty bravoSanremo 2026, Carlo Conti fa i nomi: da Fedez e Masini a Patty Pravo: ecco i 30 Big del prossimo Festival - Carlo Conti, conduttore e direttore artistico della 76esima edizione del Festival di Sanremo, ospite del Tg1, ha fatto i ... Scrive gazzettadelsud.it

Marco Masini a Domenica In, l’intervento a sorpresa di Fedez: “Non ci siamo visti dopo Sanremo, ti sono grato” - Tra i momenti più attesi dell'ultimo Festival di Sanremo c'è stato certamente quello dell'esibizione di Fedez e Marco Masini, in coppia nella serata cover sulle note di Bella Stronza. Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Fedez Masini Patty Bravo