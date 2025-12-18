Trump ha fatto sostituire le targhe dei ritratti di Obama e Biden nella Walk of Fame presidenziale e no non sono complimenti

In un contesto globale sempre più incerto, le azioni simboliche assumono un peso particolare. Recentemente, Trump ha sostituito le targhe di Obama e Biden nella “Walk of Fame” presidenziale, un gesto che fa riflettere sulla percezione e sulla memoria del loro operato. In un mondo segnato da instabilità e tensioni geopolitiche, ci si aspetterebbe che i leader si concentrino sulla stabilità e sulla pace internazionale.

In un mondo sempre meno sicuro, e con una situazione geopolitica in continuo deterioramento, ci si aspetta che la priorità del presidente degli Stati Uniti siano il mantenimento della pace e la risoluzione dei conflitti internazionali. Donald Trump, tuttavia, sembra pensarla diversamente. Ieri, i funzionari della Casa Bianca hanno apportato delle modifiche alla cosiddetta “Walk of Fame” presidenziale, installando delle targhe sotto i ritratti dei predecessori dell’attuale leader, che riflettono le sue opinioni. Ovviamente, non si tratta di complimenti. Trump usa la Walk of Fame della Casa Bianca per colpire i predecessori. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

