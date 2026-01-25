Da ruderi abbandonati a nuove case il giovane imprenditore | Come scelgo gli immobili? Più sono brutti meglio è

In un contesto di crisi abitativa, alcuni giovani imprenditori scelgono di investire nel recupero di immobili abbandonati. La loro filosofia: più sono trascurati e degradati, maggiori sono le possibilità di trasformarli in soluzioni abitative funzionali e moderne. Questo approccio mira a valorizzare il patrimonio esistente, contribuendo a riqualificare gli spazi urbani di Ravenna e offrendo nuove opportunità residenziali.

Con la crisi abitativa che attanaglia Ravenna e la necessità di ripensare gli spazi urbani, c’è chi ha deciso di scommettere sul recupero dell'esistente, trasformando ciò che è "brutto" e dismesso in moderne opportunità residenziali. È la storia di Gian Luca Raia, imprenditore ravennate di 29.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

