Immobili donati nuove tutele per gli acquirenti con il ddl Semplificazioni
Manca solo il via libera della Camera, che dovrebbe arrivare entro la fine del 2025, poi le nuove regole sulle donazioni prenderanno definitivamente il via libera. Attraverso il ddl Semplificazioni, per il quale è già arrivato l’ok del Senato, verranno introdotte alcune semplificazioni per la vendita degli immobili donati e, soprattutto, introducono alcune norme a tutela dei terzi soggetti acquirenti. Tra le novità più importanti che il legislatore ha introdotto c’è l’abolizione delle azioni di restituzione contro i terzi acquirenti: il rischio rimane esclusivamente sui legittimari, che riceveranno un ristoro dal donatario, ossia dalla persona che ha ricevuto il bene o dall’acquirente (ma solo nel caso in cui il primo sia insolvente). 🔗 Leggi su Quifinanza.it
