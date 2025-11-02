Cuciniamo insieme | Polpette d' autunno

D’accordo i mondeghilli (le polpette milanesi) sono quello che sono, inarrivabili. Per la verità Pellegrino Artusi nel suo La Scienza in cucina e l’arte di mangiar bene scrive opportunamente: «Non crediate che io abbia la pretensione d’insegnarvi a far le polpette. Questo è un piatto che tutti lo sanno fare cominciando dal ciuco, il quale fu forse il primo a darne il modello al genere umano». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Cuciniamo insieme | Polpette d'autunno

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

AMC. . Cuciniamo insieme... con un ospite speciale!! - facebook.com Vai su Facebook

Cuciniamo Insieme: La (nostra) parmigiana di melanzane - Ci sono delle ricette che non si possono non fare quando viene la bella stagione, ma tra queste ve ne sono alcune che da almeno 200 anni fanno sorgere dispute su chi l’abbia create per primo, su quale ... Da panorama.it

Polpette di cavolo nero - Scoprite come preparare le polpette di cavolo nero: croccanti, saporite e sane. Scrive buonissimo.it

Cuciniamo insieme: il «castagnello» - Così abbiamo pensato di fare una fusione tra un piatto povero e gustoso, qual è la vellutata di ... panorama.it scrive