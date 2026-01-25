Crollo a Casoria riunione del Centro di Coordinamento dei Soccorsi

Oggi si è svolta una riunione del Centro di Coordinamento dei Soccorsi a Casoria, istituito dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, su richiesta del sindaco Raffaele Bene. L'incontro ha aggiornato le operazioni di soccorso e gestione dell’emergenza conseguente al crollo di una parte di una palazzina in via Cavour. La riunione ha coinvolto le autorità competenti per coordinare le attività di assistenza e sicurezza nella zona interessata.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è tenuta oggi una riunione di aggiornamento del Centro di Coordinamento dei Soccorsi, attivato nella giornata di ieri dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, su richiesta del Sindaco di Casoria, Raffaele Bene, in relazione al crollo di una parte di una palazzina sita in Casoria, alla via Cavour n. 60, e allo sgombero precauzionale degli edifici adiacenti. Alla riunione hanno partecipato l’Assessore regionale alle politiche giovanili, sport, protezione civile, biodiversità, politiche di riforestazione, pesca e acquacoltura e tutela degli animali, Fiorella Zabatta, il Direttore Generale per la Protezione Civile regionale, Italo Giulivo, insieme ai rappresentanti dei Vigili del Fuoco, delle Forze di Polizia e della Asl Napoli 2 Nord. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Crollo a Casoria, riunione del Centro di Coordinamento dei Soccorsi Maltempo, le riunioni del Centro coordinamento soccorsi: il punto sull'emergenzaLa prefettura di Reggio Calabria coordina le attività di emergenza in collaborazione con sindaci, forze dell’ordine, vigili del fuoco, Città metropolitana e Protezione civile, monitorando costantemente l’evolversi dell’ondata di maltempo. Maltempo, proseguono le operazioni del centro coordinamento soccorsi: il punto sull'emergenzaIl centro coordinamento soccorsi presso la Prefettura di Messina continua a monitorare e gestire le operazioni in risposta all’emergenza causata dal maltempo. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Crollo a Casoria, gli sgomberati salgono a 90: attivato il servizio anti-sciacallaggio; Crollo a Casoria, dalla Regione sostegni economici agli sfollati e una tensostruttura con beni. Sessanta in hotel; Crollo Casoria, i residenti: Potevamo morire sotto le macerie |VIDEO; Crollo a Casoria, gli sgomberati salgono a 90: attivato il servizio anti - sciacallaggio. Crollo palazzina, riunione del Centro di Coordinamento dei SoccorsiQuesta mattina si è tenuta una riunione di aggiornamento del Centro di Coordinamento dei Soccorsi, attivato nella giornata di ieri dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, su richiesta del sindaco di ... ilroma.net Crollo Casoria, Regione al lavoro per allestire tensostruttura per gli sfollatiSono 90 le persone sgomberate in via precauzionale dal palazzo crollato ieri a Casoria, nel Napoletano, e da quelli adiacenti. Di queste 60 sono state ospitate in strutture alberghiere, mentre altre 3 ... ansa.it Tgr Rai. . Per il crollo del palazzo a Casoria, Napoli, 98 sfollati. Le indagini si concentrano sulle perdite d'acqua nel sottosuolo che avrebbero eroso il terreno. Tgr Rai Campania - facebook.com facebook #crollo a #casoria, gli sgomberati salgono a 90: attivato il servizio anti-sciacallaggio x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.