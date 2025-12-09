Crolla una palazzina di tre piani a Torretta momenti di paura nella notte
Momenti di paura ieri intorno a mezzanotte a Torretta, quando una palazzina di tre piani è crollata provocando un forte boato. La struttura, disabitata, si trovava in via Carlo Alberto 5. Non si registrano feriti. Una famiglia che vive in un appartamento confinante è stata evacuata per prudenza. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
