Crolla una palazzina di tre piani a Torretta momenti di paura nella notte

Palermotoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di paura ieri intorno a mezzanotte a Torretta, quando una palazzina di tre piani è crollata provocando un forte boato. La struttura, disabitata, si trovava in via Carlo Alberto 5. Non si registrano feriti. Una famiglia che vive in un appartamento confinante è stata evacuata per prudenza. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

crolla palazzina tre pianiCrolla uno stabile di tre piani nell’Agrigentino: sono state evacuate 4 persone - Sono stati degli attimi di grande apprensione nelle scorse ore a Licata, vicino Agrigento. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Crolla Palazzina Tre Piani