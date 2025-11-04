Il giro del mondo senza mai prendere l'aereo come ha fatto Thor Pedersen a visitare 203 paesi in 10 anni

Fanpage.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il danese Thor Pedersen ha viaggiato per dieci anni attraverso 203 Paesi senza mai prendere un aereo, diventando il primo al mondo a riuscirci. Il suo progetto, Once Upon a Saga, unisce avventura, lentezza e solidarietà grazie alla collaborazione con la Croce Rossa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

giro mondo senza prendereIl giro del mondo senza mai prendere l’aereo, come ha fatto Thor Pedersen a visitare 203 paesi in 10 anni - Il danese Thor Pedersen ha viaggiato per dieci anni attraverso 203 Paesi senza mai prendere un aereo, diventando il primo al mondo a riuscirci ... Come scrive fanpage.it

5 libri per girare il mondo (senza prendere l’aereo) - Una storia ambientata in un paese sconosciuto e in una cultura lontana, è un’occasione imperdibile per empatizzare con personaggi che rischiano di diventarere assidui compagni di vita. iodonna.it scrive

Costa Crociere annuncia il secondo giro del mondo nel 2026 - Costa Crociere annuncia il secondo giro del mondo nel 2026 con un itinerario tra Asia, Oceania e Sud America da Tokyo a Buenos Aires in 66 giorni a bordo di Costa Serena. Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Giro Mondo Senza Prendere