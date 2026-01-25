Crans Montana lo sconcerto dei parenti per l’inchiesta svizzera La rabbia del papà di Giuseppe Giola | Jacques Moretti libero? Spero sia per controllarlo

A Crans Montana, la famiglia di Giuseppe Giola esprime grande preoccupazione per l’inchiesta svizzera e la scarcerazione di Jacques Moretti, ritenendo che possa rappresentare un rischio. Dopo tre settimane di ricovero, Giola è tornato a casa desideroso di riprendere la sua quotidianità, mentre i suoi parenti sperano in un’attenzione costante da parte delle autorità. La vicenda solleva interrogativi sulla tutela dei minori coinvolti.

Milano, 25 gennaio 2026 – “Mio figlio è uscito dall’ospedale dopo tre settimane e mezzo. Il ritorno a casa è stato emozionante per tutti e ora lui non vede l’ora di ricominciare a vivere come prima, di camminare, di uscire. È come se fosse stato catapultato dall’ultimo giorno dell’anno a oggi. In mezzo c’è stata una parentesi alientante”. Questo ritorno a casa è raccontato da Valentino Giola, che è il padre di Giuseppe, sedicenne milanese, tra i feriti di Crans-Montana. epa12637566 French owners of the bar in Crans-Montana, where the deadly fire happened on New Year's Day, Jacques and Jessica Moretti arrive for questioning by the Valais public prosecutor's office in Sion, Switzerland, 09 January 2026. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

‘Ci sentivamo al sicuro a Crans Montana’: la rabbia del papà di Giuseppe Giola, intervento di 12 ore per Elsa RubinoDurante la notte di Capodanno a Crans-Montana, un evento tragico ha coinvolto diverse famiglie italiane, mettendo fine alla sensazione di sicurezza che si aveva in quella località.

Crans-Montana, Jacques Moretti torna libero dopo il pagamento della cauzione. Meloni: «Sono indignata, ne chiederò conto alla Svizzera»Jacques Moretti, proprietario del Constellation a Crans-Montana, è stato rilasciato dopo aver pagato la cauzione, secondo quanto stabilito dal Tribunale di Sion nell’ambito dell’indagine sulla tragedia di Capodanno, che ha causato 40 vittime e numerosi feriti.

