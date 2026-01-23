Crans-Montana Jacques Moretti torna libero dopo il pagamento della cauzione Meloni | Sono indignata ne chiederò conto alla Svizzera

Jacques Moretti, proprietario del Constellation a Crans-Montana, è stato rilasciato dopo aver pagato la cauzione, secondo quanto stabilito dal Tribunale di Sion nell’ambito dell’indagine sulla tragedia di Capodanno, che ha causato 40 vittime e numerosi feriti. La vicenda ha suscitato reazioni politiche, con il premier Meloni che ha espresso indignazione e intenzione di chiedere chiarimenti alla Svizzera.

Il proprietario del Constellation a Crans-Montana Jacques Moretti torna libero. È quanto deciso dal Tribunale delle misure coercitive di Sion per l’indagine sulla strage di Capodanno, dove sono morte 40 persone e 116 sono rimaste ferite. Assieme alla moglie Jessica Maric, Moretti è indagato per omicidio, lesioni e incendio colposi. L’uomo, che ha pagato una cauzione di 200mila franchi, sarà comunque sottoposto a misure cautelari come l’obbligo di firma e la consegna dei documenti di identità. La cauzione. A soccorrere Moretti sarebbe stato un amico della coppia. Come avevano raccontato i media francesi, era stato lui, rimasto anonimo, a fornire a Moretti i 200 mila franchi.🔗 Leggi su Open.online

