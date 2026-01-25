Costretto a salire in auto e rapinato con una pistola | 5 giovanissimi arrestati ad Afragola ci sono anche minorenni

Quindici ragazzi, tra cui alcuni minorenni, sono stati arrestati ad Afragola per aver rapinato e sequestrato un giovane in auto, minacciandolo con una pistola. Quattro sono stati portati in carcere e uno sottoposto agli arresti domiciliari. Le accuse riguardano sequestro di persona, rapina e porto illegale di arma, reati avvenuti il 20 gennaio scorso.

Quattro indagati sono finiti in carcere, mentre uno agli arresti domiciliari: sono accusati di sequestro di persona, rapina e porto illegale di arma, reati commessi ad Afragola lo scorso 20 gennaio.🔗 Leggi su Fanpage.it

