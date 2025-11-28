Allerta alimentare scatta il ritiro per questi prodotti | cosa contengono Fate attenzione
Una recente segnalazione riguardante la presenza di Ocratossina, una sostanza potenzialmente tossica, ha portato all’immediato richiamo di alcuni lotti di prodotti alimentari. La decisione è stata presa dal produttore a seguito di controlli supplementari effettuati sia presso lo stabilimento di produzione sia lungo tutta la filiera distributiva. Le verifiche hanno evidenziato che determinati lotti non rispettavano i parametri di sicurezza richiesti, rendendo necessario il ritiro dal mercato per tutelare la salute pubblica. Secondo la nota diffusa dall’azienda, il richiamo è stato gestito con la massima tempestività e nel rispetto delle normative vigenti. 🔗 Leggi su Tvzap.it
