Una recente segnalazione riguardante la presenza di Ocratossina, una sostanza potenzialmente tossica, ha portato all’immediato richiamo di alcuni lotti di prodotti alimentari. La decisione è stata presa dal produttore a seguito di controlli supplementari effettuati sia presso lo stabilimento di produzione sia lungo tutta la filiera distributiva. Le verifiche hanno evidenziato che determinati lotti non rispettavano i parametri di sicurezza richiesti, rendendo necessario il ritiro dal mercato per tutelare la salute pubblica. Secondo la nota diffusa dall’azienda, il richiamo è stato gestito con la massima tempestività e nel rispetto delle normative vigenti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Allerta alimentare, scatta il ritiro per questi prodotti: cosa contengono. Fate attenzione