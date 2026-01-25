In risposta ai rilievi della Corte dei Conti, sia l’Azienda Usl che l’Istituto Rizzoli hanno comunicato di aver avviato gli aggiustamenti necessari. Le istituzioni hanno precisato le proprie posizioni e le misure adottate per rispondere alle osservazioni, sottolineando l’impegno a garantire trasparenza e corretta gestione delle risorse. La situazione evidenzia l’importanza di un dialogo costruttivo tra enti pubblici e controllori per migliorare l’efficienza del sistema sanitario.

Sia Azienda Usl che Istituto Rizzoli, a fronte dei rilievi effettuati nei loro confronti dalla Corte dei Conti, hanno voluto effettuare alcune precisazioni e osservazioni. Corte dei Conti: la replica dell’Ausl di Bologna. “L’Azienda Usl di Bologna ringrazia la Corte dei Conti per le analisi svolte e per l’importante azione di trasparenza esercitata su un tema prioritario come quello dei tempi di attesa, che sta particolarmente a cuore all’Azienda e, in primo luogo, ai suoi professionisti, quotidianamente impegnati a garantire ai cittadini un’offerta assistenziale appropriata e nei tempi più congrui possibili – fa sapere la direzione generale –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Corte dei Conti, la replica degli ospedali: “Aggiustamenti in atto”

