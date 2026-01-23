Coppa Italia femminile Torino capitale del volley per un week end | Conegliano-Novara e Scandicci-Chieri valgono la finale

A Torino, nel weekend del 24 e 25 gennaio, si svolgono le finali di Coppa Italia femminile di volley alla Inalpi Arena. Le semifinali vedranno affrontarsi Conegliano e Novara, e Scandicci e Chieri, determinando le due squadre che si contenderanno il trofeo in una finale che chiude un’importante fase della stagione. L’evento conferma Torino come capitale del volley femminile in questo periodo.

Torino torna capitale del volley con le Finali di Coppa Italia Frecciarossa 2026, in programma sabato 24 e domenica 25 gennaio alla Inalpi Arena: quattro big, due semifinali secche e una finale che assegnerà uno dei trofei più pesanti della stagione. Il format non concede appelli e, a poche settimane dall'ingresso nella fase decisiva del campionato, la Coppa diventa un test di livello assoluto anche in chiave playoff. Il primo incrocio del sabato ( ore 15.30 ) mette di fronte le campionesse in carica della Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano e la Igor Gorgonzola Novara, una sfida che profuma di "classica" recente e che ripropone la semifinale della scorsa edizione.

