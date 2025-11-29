Convocati Juve per il Cagliari | la decisione di Spalletti su Gatti In quattro assenti ecco la lista ufficiale per il match dell’Allianz Stadium
Convocati Juve per il Cagliari: la lista ufficiale per il match dell’Allianz Stadium, valido per la 13ª giornata di Serie A 202526. Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juve ha reso noti i convocati per il match odierno contro il Cagliari. Torna a disposizione Federico Gatti, che aveva saltato la trasferta in Champions League col Bodo Glimt causa febbre. Sempre assenti gli infortunati Pinsoglio, Bremer, Rugani e Milik. Salgono dalla Juventus Next Gen Pedro Felipe e il portiere Scaglia. I???? convocati per #JuveCagliari? Powered by @WhiteBit pic.twitter.comJDg2hOKTWn — JuventusFC (@juventusfc) November 29, 2025 1 Perin 4 Gatti 5 Locatelli 6 Kelly 7 Conceicao 8 Koopmeiners 9 Vlahovic 10 Yildiz 11 Zhegrova 15 Kalulu 16 Di Gregorio 17 Adzic 18 Kostic 19 Thuram 20 Openda 21 Miretti 22 McKennie 25 Joao Mario 27 Cambiaso 30 David 32 Cabal 42 Scaglia 44 Pedro Felipe Calendario Serie A 20252026: date, giornate, risultati, classifica . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
